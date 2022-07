Daniela Katzenberger erfüllt Sophia ihren größten Traum!

Daniela Katzenberger (35) tut alles für ihre Tochter! Die kleine Sophia (6) ist ihr ganzer Stolz: Sie machte die kleine Familie von Dani und Ehemann Lucas Cordalis (54) 2015 perfekt. Weil ihr das Mädchen so viel bedeutet, lies sich die Kult-Blondine kürzlich sogar Sophias Namen groß auf ihr Handgelenk tätowieren. Damit will sie immer mit ihr verbunden sein. Jetzt erfüllten Daniela und Lucas ihrer Tochter auch noch ihren allergrößten Wunsch: Sophia bekam endlich einen Hamster!

In der neuen Folge ihrer Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" planen die Eltern die große Überraschung für Sophia. "Das ist auch so was, da hat Sophia Verantwortung, das ist ihr Haustier", erklärte Daniela ihre Beweggründe. Jedoch sollte dafür kein Tier aus einer Zoohandlung angeschafft werden – sondern ein Nager aus einer Auffangstation gerettet werden. "Ich freue mich, wenn ich ihr ihren Traum erfüllen kann – weil die wünscht sich wirklich schon so lange einen Hamster", untermauerte Daniela die Notwendigkeit für das Tier nochmals.

Sophia freute sich dann auch wirklich riesig und verliebte sich direkt bis über beide Ohren in das kleine Tier. "Ich bin so froh, dass wir ihn jetzt adoptieren. Jetzt fühle ich mich super", erklärte sie begeistert. Und auch ein Name für den Hamster stand von Sekunde eins fest: Er hört auf den klangvollen Namen Serina Cupcake.

RTLZWEI Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia

RTLZWEI Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, TV-Bekanntheiten

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia

