Dieter Bohlen bei letzter DSDS-Staffel dabei: Das sagt RTL!

Es ist wohl die Überraschung! Eigentlich sah alles so aus, als hätte Dieter Bohlen (68) einen Schlussstrich unter seine Zeit bei Deutschland sucht den Superstar gezogen. In der vergangenen Ausgabe nahmen Juroren wie Florian Silbereisen (40) seinen Platz ein. Nun aber der Hammer: Der einstige Modern Talking-Sänger feiert sein DSDS-Comeback. Danach wird die bekannte Castingshow aber eingestellt – diesbezüglich veröffentlichte der Sender jetzt ein Statement!

DSDS wird 2023 bereits 20 Jahre alt – mit der letzten Ausgabe endet somit auch ein Stück TV-Ära. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner erklärte dazu: "Nach zwei sehr erfolgreichen Jahrzehnten werden wir die Show ein letztes Mal groß feiern. Und zum großen Finale darf Dieter Bohlen nicht fehlen." Der Poptitan wird also wieder am Jury-Pult sitzen – dem fiebert der Sender bereits entgegen. "Wir freuen uns sehr, dass er dabei ist. Es ist wie auch sonst unter Freunden: Manchmal tut eine Pause gut", hieß es weiter in dem Statement.

Hingegen werden die Juroren Ilse DeLange (45), Toby Gad (54) sowie der Schlagerstar nicht mit von der Partie sein. "Mein großer Dank gilt allen dreien, die mit ihrer großen Musikexpertise und ihrem Gespür für Musiktalente die Show bereichert haben", erklärte der Sender weiter. Florian bleibt ihnen aber erhalten – mit ihm planen die Verantwortlichen eigenständige Programmformate.

