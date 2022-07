Hochzeit Nummer drei: Verona Pooth plaudert Details dazu aus

Aller guten Dinge sind drei. Verona Pooth (54) und Franjo Pooth (52) sind seit dem Jahr 2000 ein Paar. Drei Jahre später wurden die beiden zum ersten Mal mit Sohn Diego (18) Eltern. Um das Familienglück perfekt zu machen, gaben sich die beiden 2004 im Standesamt von San Diego das Jawort, zwölf Monate später folgte die kirchliche Trauung. Doch die Pooths blieben nicht zu dritt, denn 2011 bekamen sie einen weiteren Jungen. Veronas und Franjos Liebe zueinander ist immer noch groß, weshalb sie das in Form einer dritten Hochzeit feiern wollen.

Die Planung für ihre Hochzeit ist im vollen Gange, worüber die Moderatorin in einem Interview mit Gala nun sprach. "Die Gäste sind eingeladen, die Torte ist bestellt, ich hoffe, Franjo hat auch schon die passenden Ringe ausgesucht", berichtete sie. Wo genau die Feier stattfinden soll, ließ die gebürtige Bolivianerin noch offen, jedoch gab sie einen Zeitraum an, in dem sie erneut mit ihrem Mann vor den Traualtar schreiten wird: "Eigentlich steht alles für Frühjahr 2023." Weitere Details rund um ihr Brautkleid oder den genauen Ablauf gab sie allerdings noch nicht bekannt.

Franjo und seine Liebste mussten die Feierlichkeiten in der Vergangenheit bereits mehrfach verschieben. Eigentlich war die dritte Hochzeit für das Jahr 2021 angesetzt, wegen der pandemischen Umstände musste das Paar aber noch mal umplanen, wie Verona in einem früheren Promiflash-Interview erklärt hatte: "Im Mai haben wir geplant, die Hochzeit auf Ibiza nachzuholen. Die wäre sonst im September gewesen, aber da waren die Vorschriften in den spanischsprachigen Ländern schwierig."

Getty Images Franjos und Verona Pooths Hochzeit im Jahr 2005

Getty Images Verona Pooth im Juni 2022

Instagram / verona.pooth Verona und Franjo Pooth mit ihren Söhnen San Diego und Rocco

