Liebes-Comeback? Yasin Mohamed und Alicia zusammen gesichtet

Geht da wieder was? In der dritten Staffel von Temptation Island stellten Yasin Mohamed (31) und seine damalige Freundin Alicia ihre Beziehung auf die Probe. Weil der Münchner jedoch ziemlich krass feierte und mit Ladys flirtete, machte die Beauty mit ihm Schluss. Im April dieses Jahres meinte sie gegenüber Promiflash noch, dass sie keinen Kontakt hätten. Diese Bilder sprechen jedoch eine andere Sprache: Alicia und Yasin wurden nun zusammen gesichtet!

Ein aufmerksamer Promiflash-Leser entdeckte die einstigen Turteltauben am Flughafen in Faro, Portugal. Sie sollen dabei ziemlich vertraut gewirkt, gemeinsam gegessen und gelacht haben. Yasin ist dabei genau zu erkennen. Zwar sieht man seine Ex nur von hinten – wenn man sich jedoch Alicias Instagram-Storys ansieht, ist das gleiche Outfit, die Frisur und ihr Standort zu erkennen.

Denn die Tänzerin meldete sich bei ihren Followern nach ihrer Ankunft vom Münchner Flughafen. "Ich bin gerade angekommen und warte auf meinen Koffer", erzählte Alicia. Zudem sind ihre Tattoos auf den Bildern, die Promiflash vorliegen, zu erkennen. Auch Yasin war bis vor wenigen Tagen verreist. Was meint ihr, sind die beiden wieder zusammen? Stimmt unten ab!

Anzeige

TVNOW Alicia Costa Pinhero und Yasin Mohamed beim finalen Lagerfeuer

Anzeige

privat "Temptation Island"-Yasin und Alicia am Flughafen in Faro

Anzeige

Instagram / alicia.isa.belle "Temptation Island"-Alicia, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de