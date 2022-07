Wieder fit? Queen Elizabeth strahlt bei Georgskreuz-Vergabe

Queen Elizabeth II. (96) scheint tatsächlich wieder auf dem Weg der Besserung zu sein! Die britische Monarchin versetzte ihr Volk zuletzt in ziemliche Unruhe – immerhin musste sie aufgrund von "Unwohlsein" etliche Male öffentliche Auftritte absagen. Auch während des langen Jubiläumswochenendes Anfang Juni, bei dem ihre 70-jährige Regentschaft gefeiert wurde, musste die Königin ihren Dankgottesdienst und das "Epsom Derby"-Pferderennen absagen. Bei einer Audienz am Dienstag zeigte sich die Queen nun wieder topfit!

Wie Hello! berichtete, präsentierte sich die Queen am Dienstag gesund und munter bei einem Empfang auf Schloss Windsor. Dort fand nämlich die Verleihung des Georgskreuzes statt, das die 96-Jährige selbst an die Vertreter des Nationalen Gesundheitsdienstes überreichte. Zu diesem Anlass entschied sich die Monarchin für ein schickes cremefarbenes Kleid, das mit lilafarbenen Blumen verziert war.

Die Queen gibt zwar inzwischen immer mehr Aufgaben und Verpflichtungen an andere Royals ab, aber es war ihr offenbar ein Anliegen, sich auf diesem öffentlichen Event alles andere als zerbrechlich zu zeigen – immerhin wurde das britische Oberhaupt auch hier ganz ohne Gehhilfen abgelichtet. Bei der prestigeträchtigen Veranstaltung erhielt sie jedoch tatkräftige Unterstützung von dem zukünftigen Thronfolger Prinz Charles (73).

