Jared Leto (50) zeigt seine Muskeln in legerem Sommer-Look

Jared Leto (50) ist offenbar in Topform! Der Frauenschwarm ist nicht nur Frontmann der Band 30 Seconds to Mars, er machte sich auch als Schauspieler einen Namen. Aktuell gönnt sich der erfolgreiche US-Amerikaner aber eine kleine Auszeit und genießt eine entspannte Rundreise durch Europa. Vor wenigen Tagen war er auf Mallorca unterwegs – aktuell befindet er sich in Frankreich. Dort begeisterte Jared nun in einem lässigen Beach-Look!

Paparazzi lichteten den Sänger am Mittwoch in dem französischen Hafenort Saint-Tropez ab – der 50-Jährige hatte dort wohl seinen Lunch genossen. Jared machte in einem blau-pinkfarbenen Hemd, einer weißen Hose und einem coolen Strohhut eine ziemlich gute Figur – zwischenzeitlich blitzte der muskulöse Körper des "Morbius"-Darstellers immer wieder unter seinem Hemd hervor.

Seinen Urlaub in Europa kostet Jared augenscheinlich in vollen Zügen aus. Er genoss nicht nur einen wilden Bootsausflug mit dem Aquaman-Star Jason Momoa (42), sondern auch viele heiße Dates mit verschiedenen schönen Models.

ActionPress Jared Leto, Sänger

ActionPress Jared Leto, Schauspieler

Instagram / jaredleto Chris Sharma, Jared Leto und Jason Momoa auf Mallorca

