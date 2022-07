"Vermissen dich": Anna-Maria Ferchichi ist im Krankenhaus

Eigentlich könnten Anna-Maria Ferchichi (40) und ihr Mann Bushido (43) wohl kaum glücklicher sein. Anfang November 2021 erblickten ihre Drillinge namens Naima, Leonora und Amaya das Licht der Welt – und machten das Glück der Großfamilie perfekt. Seither gewähren die stolzen Eltern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihrer Rasselbande. Doch jetzt machten besorgniserregende Neuigkeiten um die Schwester von Sarah Connor (42) die Runde: Anna-Maria liegt im Krankenhaus.

Bushido veröffentlichte jetzt ein Foto in seiner Instagram-Story, das Sorgen bei den Fans auslösen dürfte: Auf dem Bild liegt seine Frau Anna-Maria in einem Krankenhausbett und schaut in die Kamera. An ihrem Arm ist eine Kanüle für eine Infusion angebracht. "Wir vermissen dich", schrieb der Familienvater kurz und knapp zu dem Posting.

Was genau Anna-Maria fehlt oder warum sie in der Klinik behandelt wird, ist bislang jedoch noch unklar. Bushido erklärte die Gründe für den Krankenhausaufenthalt seiner Frau bis jetzt noch nicht öffentlich – und auch die 40-Jährige selbst meldete sich noch nicht in den sozialen Medien zu Wort.

Getty Images Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi

Instragam / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen Leonora, Amaya und Naima

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

