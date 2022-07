In Schweden verhaftet? Jetzt meldet sich Drakes Team zu Wort

Sitzt Drake (35) in Schweden hinter schwedischen Gardinen? Vergangenen Monat veröffentlichte Drake sein siebtes Studioalbum "Honestly, Nevermind", das sich an die Spitze der Billboard 200 Charts setzte. Im Musikvideo des Songs "Falling Back" ist auch ein bekanntes deutsches Gesicht zu sehen: Lisa Marie Straube. In dem Streifen nimmt der Rapper sich gleich mehrere Damen zur Frau. Seine Zeit verbringt der Megastar aktuell aber anscheinend alleine – und angeblich sogar im Gefängnis.

Im Netz wurde spekuliert, dass Drake von der Polizei in einem Stockholmer Nachtklub verhaftet worden sei. Sein Team erklärte gegenüber The Hollywood Reporter aber jetzt, dass der Grammy-Gewinner zu der fraglichen Zeit in seinem Hotel in der schwedischen Hauptstadt war und nicht verhaftet worden sei.

Der kanadische Rapper landete am Mittwochmittag auf dem schwedischen Flughafen Arlanda. Nach der Landung in Schweden besuchte der Rapper lokalen Medienberichten zufolge den trendigen Stockholmer Stadtteil Östermalm und das Restaurant Ciccio's. Es ist unklar, ob Aubrey Drake Graham, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, aus persönlichen Gründen in Schweden ist oder, um Musik aufzunehmen.

Instagram / lisa.straube Lisa Straube, Influencerin

Getty Images Drake, Rapper

Getty Images Drake bei den Billboard Music Awards 2021

