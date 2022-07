Katharinas Baby ist da: Anna Maria Damm gibt süße Einblicke

Anna Maria Damm (26) geht in ihrer Rolle als Tante schon jetzt voll auf! In den vergangenen Wochen fieberte ihre Schwester Katharina sehnsüchtig auf die Geburt ihres ersten Kindes hin. Am Donnerstag war es endlich so weit: Mit einem süßen Familienfoto verkündeten die Influencerin und ihr Mann Leo, dass ihre Tochter Lorena Mara das Licht der Welt erblickt hat. Wenige Stunden nach der Geburt durfte die Kleine auch schon ihre Familie kennenlernen: Im Netz teilte Anna nun ein süßes Video vom ersten Aufeinandertreffen mit Kats Baby!

Auf ihrem Instagram-Account postete die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin nun ein Reel, in dem sie gemeinsam mit ihrer Mutter Elisa und ihrer Tochter Eliana die frischgebackenen Eltern im Krankenhaus besucht. Über das Kennenlernen schien sich die gesamte Familie sehr zu freuen: Anna hielt ihre Nichte auf einer Aufnahme liebevoll im Arm – und auch ihr Töchterchen schien total aufgeregt zu sein, ihre Cousine endlich kennenlernen zu dürfen. "Unser neues Familienmitglied zum ersten Mal treffen", schrieb die 26-Jährige darunter.

Nach der Geburt meldete sich der stolze Vater Leonardo auch schon bei seinen Fans zu Wort. "Es ist so weit: Vom Vaterschaftskandidat zum offiziellen Vaterschafter", witzelte er und erzählte dabei, dass die erste Nacht mit der kleinen Lorena auch ziemlich entspannt war: "Sie hat gut durchgepennt."

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrem Mann Leonardo und ihrer Tochter Lorena Mara im Juli 2022

Instagram / annamariadamm Katharina Damm mit ihrer Tochter Lorena Mara

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Nichte Lorena

