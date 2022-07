"Kostet eine Menge Geld": Bushido verkauft seine Schuhe!

Bushido (43) mistet aus! Im Alltag mit Anna-Maria Ferchichi (40) und den sieben gemeinsam Kindern hat der Rapper wohl nicht viel Zeit, sich ausgiebig um seine Garderobe zu kümmern. Jetzt liegt seine Ehefrau aber gerade aus noch nicht bekannten Gründen im Krankenhaus – die Zeit nutzt er nun, um sich von seiner Turnschuhsammlung zu trennen! Seine Schuhe verkauft Bushido jetzt im Netz!

In seiner Instagram-Story steht der Familienvater vor einer Wand, an der sich rund 50 Kartons mit nagelneuen Sneakern von allen möglichen teuren Marken stapeln. "Ich möchte meinen Schuhbestand ausdünnen", erklärte er. Bis auf drei Paar habe Bushido die Paare sowieso nicht getragen und verkaufe sie deshalb jetzt. "Das sind teilweise sehr sehr sehr exquisite Schuhe", kündigte er an – zwischen besonderen Special Editions seien aber auch "ganz normale Standardschuhe" dabei.

Die Exklusivität der Stücke spiegelt sich auch in den Preisen der Sneaker wider: Zwischen 80 Euro und 2.500 Euro ist alles dabei, aber auch zwei Paare für 4.500 Euro gibt es. Der teuerste Schuh jedoch kostet ganze 7.000 Euro. "Ist wahrscheinlich nicht für jeden erschwinglich, kostet eine Menge Geld", erklärte der Künstler dazu.

Anzeige

Instagram / bush1do Bushido und seine Tochter Amaya im Juni 2022

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Tochter im Juli 2022

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de