Seltenheit: Kim Kardashian zeigt Haut komplett ohne Filter

So pur zeigt sich Kim Kardashian (41) nur selten! Die Reality-TV-Darstellerin ist dafür bekannt, für ihre perfekten Fotos gerne mal zu Photoshop und Facetune zu greifen. So wurde der Unternehmerin bereits mehrfach vorgeworfen, ihre Bilder extrem bearbeitet zu haben, um sich schlanker oder faltenfrei zu schummeln. Umso überraschender sind die neuen Aufnahmen der 41-Jährigen: Kim präsentiert ihre Haut jetzt vollkommen ohne Filter und Co.!

In ihrer Instagram-Story warb die Blondine zuletzt für ihre eigene Kosmetiklinie. Um deren Wirkung zu verdeutlichen, zeigte Kim die Effekte auf ihrer eigenen Haut – ganz ungeschönt hielt sie ihr Gesicht in die Kamera, sodass kleine Unreinheiten und sogar ihre Poren zu erkennen waren. Ein ungewohnt ehrlicher Anblick für ihre Follower!

Doch auch ohne Filter verdankt Kim ihre Optik nicht nur Mutter Natur und einer guten Pflege. Die Freundin von Pete Davidson (28) gab zuletzt in einem Interview zu, gelegentlich Botox zu benutzen – Filler oder Liftings habe sie aber nie in Betracht gezogen. Ein Beauty-Experte vermutete jedoch, dass das nicht ganz der Wahrheit entspreche.

Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Kim Kardashian im Mai 2022

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

