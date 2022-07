Süß: Anna Maria Damm lernt ihre Nichte Lorena Mara kennen!

Anna Maria Damm (26) erlebt einen ganz besonderen Moment! Im Februar verkündete ihre Schwester Katharina Damm, dass sie und ihr Mann Leo ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Mit vielen Schnappschüssen gewährte die Influencerin ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihre Schwangerschaft. Gestern wurde bekannt: Katharinas Tochter hat endlich das Licht der Welt erblickt. Tante Anna Maria durfte die kleine Lorena Mara nun kennenlernen!

In ihrer Instagram-Story teilte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin mit ihren Fans eine zuckersüße Aufnahme. Darauf ist zu sehen, wie die Beauty ihre kleine Nichte ganz stolz in den Armen hält. Anna Maria lächelt leicht und kann die Augen gar nicht von dem niedlichen Wonneproppen lassen. "Stolze Tante", schwärmte sie überwältigt zu dem Foto.

Auch Töchterchen Eliana war selbstredend mit von der Partie und durfte ihre Cousine ebenfalls begrüßen. Diesen Augenblick hielt Anna Maria in Form eines putzigen Schnappschusses fest für ihre Unterstützer fest: Ihr süßer Schatz hält Katharinas Neugeborenes vorsichtig in den Armen und blickt sie ganz verzaubert an.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrem Mann Leonardo und ihrer Tochter Lorena Mara im Juli 2022

Instagram / katharinadamm_official Katharina und Anna Maria Damm auf Mallorca

Instagram / annamariadamm Eliana Damm und ihre Cousine Lorena Mara

