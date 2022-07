Drittes Trimester: Julita gibt ein Schwangerschafts-Update

Bald hat das Warten endlich ein Ende! Die YouTuberin Julita (23), die mit bürgerlichem Namen Julia Schulze heißt, wird bald zum dritten Mal Mutter. Eigentlich sollten die Influencerin und ihr Partner Florian Thiele Zwillinge bekommen, doch Anfang Mai machten die Turteltauben die traurige Nachricht publik, dass es eines der Babys leider nicht geschafft hat. Mittlerweile ist die Musikerin im dritten Trimester angekommen: Im Netz gab Julita nun ein weiteres Schwangerschafts-Update!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 23-Jährige nun zu Wort – und erzählte dabei, dass sie momentan mit extremen Rückenschmerzen zu kämpfen hat. "Ich glaube, das Baby hat sich auch gedreht. Bis jetzt war es immer mit dem Kopf nach oben und jetzt fühlt es sich echt so an, als wäre der Kopf unten", berichtete sie. Ihre Babykugel sei auch "unfassbar schwer" geworden, weshalb sich Julita nun auch unbedingt ein wenig ausruhen wolle.

Ende Mai hatte die Sängerin im Promiflash-Interview durchblicken lassen, dass die dritte Schwangerschaft ihr ganz besonders zu schaffen macht. "Die ist die härteste. Ich habe extreme Übelkeit [...], extreme Stimmungsschwankungen – alles extrem", erzählte Julita auf dem Love Only Festival von OceansApart in Berlin.

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Influencerin Julita mit ihrem Freund Florian Thiele

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Florian Thiele und Julia Schulze mit ihrer Familie in Berlin, Mai 2022

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Julita, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de