Während Skandal-Babynews: Tristan Thompson genießt Urlaub!

Er lässt es sich gut gehen! Khloé Kardashian (38) und ihr Ex Tristan Thompson (31) sorgte am Donnerstag für eine Menge Schlagzeilen: Ein Sprecher hat bestätigt, dass die The Kardashians-Darstellerin und der Basketballer mithilfe einer Leihmutter demnächst ihr zweites Kind erwarten. Doch wie bereitet sich der NBA-Spieler auf die baldige Ankunft seines Nachwuchses vor? Tristan wurde jetzt zum ersten Mal seit den Babynews gesichtet!

Laut eines Videos auf seinem Instagram-Profil befindet sich der NBA-Star während seines Griechenlandurlaubs mit seinen Freunden in einem Restaurant. Die Story zeigt den Besitzer des Lokals, den berühmten Gastronomen Nusret Gökçe, bei der Zubereitung eines Steaks. Im zweiten Clip sieht man Tristan, wie er die charakteristische Handbewegung des Kochs nachahmt, während er das Fleisch würzt. Der 31-Jährige scheint ziemlich sorglos und entspannt zu sein – weitere Aufnahmen seiner Freunde zeigen die Truppe in einem Beach Club auf Mykonos.

Bis jetzt haben sich weder Khloé noch Tristan persönlich zu ihrem Nachwuchs geäußert. Laut Page Six hat ein Insider aber bereits Hinweise zum Baby-Geschlecht gegeben: "Khloé hat sich schon immer einen kleinen Bruder für True gewünscht und hat sich mit der Unterstützung ihrer Familie entschieden, das Baby zu bekommen."

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

Getty Images Tristan Thompson, Basketballspieler

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

