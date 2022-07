Wegen Privatjet-Fotos: Fans ärgern sich über Kylie Jenner!

Das kam nicht gut an! Kylie Jenner (24) gehört zu den erfolgreichsten Unternehmerinnen der Welt. Allein auf Instagram hat die The Kardashians-Beauty über 358 Millionen Follower – Tendenz steigend. Auf ihrem Profil zeigt die Beauty in Form von Schnappschüssen oder Videos, was für ein

luxuriöses Leben sie führt. Nun schmuste Kylie zusammen mit ihrem Schatz Travis Scott (31) zwischen ihren Privatjets – und die Fans sind genervt!

Via Instagram teilte die Mutter von Stormi Webster (4) ein Foto, für das sie von ihrer Community ordentlich Hate kassierte. Darauf turteln Kylie und ihr Freund zwischen ihren beiden Privatflugzeugen. "Willst du meins oder deins nehmen?", schrieb die 24-Jährige dazu – das regte viele ihrer Fans mächtig auf. "Zu viel Prahlerei mit eurem Reichtum, während andere kaum überleben können", meckerte ein User unter der Aufnahme. "Diese Zurschaustellung von Reichtum ist unglaublich", hieß in einem anderen Kommentar.

Einige andere Fans hinterließen aber auch viele positive Bemerkungen in der Kommentarspalte. "Endlich mal wieder ein Foto von euch beiden", schwärmte beispielsweise eine Userin. "Ihr seid einfach zu niedlich" oder "Ihr könnt zusammen die ganze Welt bereisen" merkten zahlreiche von Kylies Unterstützern mit vielen Herzchen an.

Travis Scott und Kylie Jenner im Juli 2022

Kylie Jenner im Mai 2022

Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

