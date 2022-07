Wie süß! Julian Claßen und seine Tanja halten Händchen

Damit ist es wohl endgültig offiziell. Julian Claßen (29) ist nach der skandalösen Trennung von seiner Ehefrau Bibi nach 13 Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern offenbar wieder in festen Händen: Nachdem es zuerst nur Gerüchte waren, bestätigte der YouTuber seine Verbindung zur Influencerin Tanja Makarić vor wenigen Tagen mit süßen Kuschelfotos. Jetzt zeigten sich Julian und Tanja sich auch noch händchenhaltend.

Die beiden sind gerade gemeinsam mit den Kindern und Julians Schwester sowie seinem besten Freund Rafael im Ferienhaus der Claßens in Spanien. Dort ging das Paar jetzt offenbar schick aus: In seiner Instagram-Story zeigte Julian die beiden in komplett weißen Outfits ganz vertraut. Von oben fotografierte er Tanja und sich beim Händchenhalten. Zuvor hatte die 25-Jährige in ihrer eigenen Story gezeigt, wie liebevoll der Influencer sich um sie kümmert: Sie hatte gefilmt, wie er ihr behutsam die Hosenbeine hochkrempelt.

Im Gegensatz zu Julian, der seine Turtelei jetzt wohl nicht mehr verstecken will, hält sich seine Ex Bibi mit privaten Einblicken aktuell zurück. Sie hat mit Timothy Hill aber ebenfalls bereits einen neuen Partner an der Seite – das bestätigten bis jetzt aber lediglich Paparazzi-Bilder, die sie zum Beispiel turtelnd in Paris zeigen. Bibi selbst hat jedoch noch nichts dazu veröffentlicht.

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen

