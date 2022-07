Julian Claßens Turtelei: Warum zeigt sich Bibi kaum noch?

Gibt es einen Grund für Bibi Claßens (29) Internet-Abstinenz? Die YouTuberin und ihr Noch-Ehemann Julian Claßen (29) gaben im Mai völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Zuvor waren bereits Turtel-Pics von ihr und Timothy Hill aufgetaucht – der Vater ihrer Kinder zog aber schnell nach. So entdeckte man den Blondschopf mit der Influencerin Tanja Makarić im Urlaub. Jetzt teilte er sogar ein intimes Video: Aber warum postet Bibi kaum noch etwas?

Während Julian seine Instagram-Fans stets mit neuen Pics und Clips in seiner Story up to date hält und mittlerweile auch Tanja zeigt, gibt seine Ex auf Social Media eher wenig Auskunft. Ab und an machte Bibi zwar Werbung im Netz oder zeigte Eindrücke aus ihrem Urlaub – jedoch gab es nie gemeinsame Aufnahmen von Timothy und ihr zu sehen.

Nur aufmerksame Promiflash-Leser erwischten die beiden bisher zusammen – beispielsweise turtelnd in London oder händchenhaltend in Paris. Wieso aber teilt Bibi keine Pics mit Timothy? Will sie es noch nicht öffentlich machen oder hat sie Angst vor Hate? Unter ihren Beiträgen finden sich immerhin einige böse Kommentare: "So komisch, dass du einfach weitermachst, als wäre nichts gewesen."

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

privat Bibi Claßen und Timothy Hill in Paris

