So veränderte der Tod ihrer Mutter Herzogin Camillas Leben

Wie sehr wirkte sich der Tod ihrer Mutter Rosalind Shand auf das Leben von Herzogin Camilla (75) aus? Vor 27 Jahren starb diese mit 71 Jahren an der Krankheit Osteoporose. Aber auch die Großmutter der Herzogin erlag der schmerzhaften Erkrankung, die führt dazu, dass die Knochen leicht brechen und an Festigkeit verlieren. Jahrelang musste die Ehefrau von Prinz Charles (73) dabei zu sehen, wie ihre Liebsten leiden – der Grund für Camilla, etwas verändern zu wollen!

Wie Hello! berichtete, veranlasste die tragische Familiensituation Camilla, Präsidentin der Royal Osteoporosis Society zu werden, einer Organisation, der sie ihr Leben gewidmet hat: "Die Wohltätigkeitsorganisation ist unglaublich stolz darauf, sie als Präsidentin zu haben [...] – sie hat Empfänge [...] gegeben, an Veranstaltungen teilgenommen und Krankenhäuser in ganz Großbritannien besucht, um Menschen zu treffen, die von der Krankheit betroffen sind", schwärmte ein Botschafter. "Ihre Unterstützung ist einer der größten Trümpfe der Wohltätigkeitsorganisation", fasste er stolz zusammen.

Mit ihrem Engagement möchte Camilla für mehr Aufklärung sorgen: "Ich würde mir wünschen, dass mehr junge Menschen informiert sind und [...] verstehen, was passiert, und nicht nur denken: 'Arme alte Fledermäuse, wir werden alt, und das ist es, was mit uns passieren wird.' Sondern dass sie auch begreifen, was tatsächlich passiert und wie sie es verhindern können", erklärte Camilla in einem Interview mit BBC.

Getty Images Herzogin Camilla im Juni 2022

Getty Images Herzogin Camilla im Juli 2022

Getty Images Herzogin Camilla im Juli 2022

