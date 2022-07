Jetzt doch? Drake bestätigt Auseinandersetzung mit Polizei

Wurde Drake (35) tatsächlich von der schwedischen Polizei festgenommen? Vor wenigen Tagen wurde im Netz spekuliert, dass der "One Dance"-Interpret in Schweden verhaftet worden sei. Sein Team erklärte am Wochenende, dass der Musiker zur fraglichen Zeit in seinem Hotel gewesen und somit nicht inhaftiert worden sei. Doch nun meldet sich der Rapper im Netz selbst zu Wort. Bestätigt Drake hiermit etwa die Gerüchte?

Am Sonntag teilte der 35-Jährige auf seinem Instagram-Profil eine Reihe von Bildern und Videos, die ihn und seine Freunde auf Ibiza zeigen. Zwischen den Aufnahmen ist auch ein Foto eines Dokuments zu sehen. Darauf steht auf Englisch: "Informationen für Personen, die einer Straftat verdächtigt und anschließend festgenommen werden." In dem Dokument werden Drake seine Rechte nach schwedischem Recht dargelegt. Seinem Post nach befindet er sich aber offenbar nicht mehr in Haft, denn er hat Schweden verlassen.

Wie Daily Mail berichtet, hängt die mutmaßliche Verhaftung mit einem Klubbesuch von Drake zusammen. Diesen Gerüchten zufolge sei der "In My Feelings"-Sänger wegen des Konsums von Marihuana verhaftet worden.

Instagram / champagnepapi Drake auf Ibiza

Getty Images Drake, Musiker

Getty Images Drake bei der Grammy-Verleihung im Jahr 2019

