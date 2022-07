"Unter uns": Claudelle Deckert legt nach 20 Jahren Pause ein

Alle Claudelle Deckert (48)-Fans müssen jetzt stark sein! Vor rund einem Jahr heiratete die Unter uns-Schauspielerin ihre große Liebe Peter Olsson. Aber auch in der Vorabend-Serie wurde es für die Eva-Wagner-Darstellerin romantisch! Claudelles Rolle der Kölner Anwältin verliebte sich in den Architekten Dominic Adams (gespielt von Jo Weil, 44), weshalb jetzt einige Liebes-Pläne für die "Unter uns"-Charaktere anstehen – aber auch für die Schauspieler verändert sich einiges: Claudelle wird vorerst der Schillerallee den Rücken kehren.

Wie der Sender RTL jetzt offiziell bekannt gab, wird Claudelle nach über 20 Jahren "Unter uns" eine Pause einlegen: "Ich liebe meinen Job bei 'Unter uns', aber […] ab und an brauche ich mal eine Pause, um den Kopf frei zu kriegen und mich anderen Dingen widmen zu können. Und das vor allem meinem Mann – mit ihm [...] möchte ich mehr Zeit verbringen", äußerte sich Claudelle in einem Statement. Aber keine Sorge: Es handelt sich lediglich um eine Drehpause – im September soll Claudelle schon wieder vor den "Unter uns"-Kameras stehen!

Ihr Serien-Partner Jo war seit März bei "Unter uns" – für ihn wird es der letzte Auftritt sein: "Dominic spielen zu dürfen, hat unglaublich viel Spaß gemacht! Dafür bin ich sehr dankbar! Ich [...] hatte mit Claudelle als Spielpartnerin wahnsinnig viel Glück", schwärmte der 44-Jährige. In Folge 6915 (Ausstrahlung am 25. Juli um 17.30 Uhr bei RTL) wird das Paar zum letzten Mal gemeinsam in Kölns bekanntester Serienstraße zu sehen sein.

