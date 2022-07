Diese Superhelden-Rolle würde Ryan Gosling gern verkörpern

Wird Ryan Gosling (41) bald als Superheld auf der großen Leinwand zu sehen sein? Seit mittlerweile 33 Jahren ist der "La La Land"-Darsteller nun schon im Film- und Serien-Business tätig. Über die Jahre hinweg wurde auch immer wieder gemunkelt, dass er in die Titelrolle einiger Marvel-Streifen schlüpfen könnte. So spekulierten die Fans zuletzt noch, dass der Blondschopf womöglich Nova verkörpern könnte. Jetzt verriet Ryan, auf welche Superhelden-Rolle er mal wirklich Lust hätte.

Vor wenigen Tagen kündigte Schauspieler Josh Horowitz sein Interview mit dem 41-Jährige für MTV News auf Twitter an. Dabei verriet der Webstar, dass er mit Ryan beispielsweise über die Gerüchte gesprochen habe, der Blondschopf könnte bald in einem Marvel-Film zu sehen sein. Während Eva Mendes' (48) Gatte die Spekulationen um seine Teilnahme an jeglichen Superhelden-Produktionen verneinte, gab er jedoch auch ein sehr spannendes Detail über seine Wunsch-Figur preis. "Heute Morgen meldete sich Ryan bei mir, um mir zu sagen, dass es einen Superhelden gibt, den er gerne spielen würde... nämlich Ghost Rider", schrieb Josh in dem Tweet.

Ob der zweifache Vater in einem zukünftigen Blockbuster über den verfluchten Kopfgeldjäger dann womöglich Nicolas Cage (58) in einer seiner bekanntesten Rollen ablöst? Die Fans schienen unter dem Tweet von dieser Idee jedenfalls nicht sonderlich begeistert zu sein. "Ich bin nicht dagegen, aber wirklich? Ghost Rider?" oder "Das wäre eine gute Möglichkeit, seine Karriere zu ruinieren", lauteten nur einige Kommentare.

Getty Images Ryan Gosling bei der 89. Oscar-Verleihung im Februar 2017

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

