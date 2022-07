Matthias Schweighöfer irritiert Fans mit langer Lockenmähne!

Nanu, was ist denn da passiert? Dass Matthias Schweighöfer (41) seine Fans gerne mal mit neuen Frisuren überrascht, ist nichts Neues: Im April zeigte er sich im Netz mit einer schulterlangen blonden Mähne. Der neue Look war aber nur Teil eines Filmprojekts, wie er in der Bildbeschreibung verriet. Jetzt setzte der Schauspieler in puncto Haarlänge aber noch mal einen drauf: Matthias zeigte sich mit langer Lockenpracht!

"Liebe Leute. Zurück vom Social-Media-Detox. Zurück im Leben", schrieb er unter seinen neusten Instagram-Post – und in dem einen Monat Online-Abwesenheit scheint Matthias sich stark verändert zu haben! Statt mit seiner bekannten Kurzhaarfrisur lächelt er mit einer langen Wallemähne entspannt in die Kamera. Die Fans zeigten sich allerdings nicht besonders begeistert von dem neuen Styling: "Die Haare gehen gar nicht, sorry" und: "Ich hoffe, es ist ein Scherz", lauteten nur einige der verwirrten Kommentare.

Andere User konnten aber auch eine klare Ähnlichkeit mit einem anderen Star ausmachen – und zwar einem Game of Thrones-Charakter! "Ist das Gwendoline Christie?", witzelte ein Follower in der Kommentarspalte. "Brienne Schweighöfer ist zurück", stimmte ihm ein anderer zu.

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer im Juni 2022

Getty Images Matthias Schweighöfer, März 2022 in Kalifornien

Getty Images Gwendoline Christie bei einem Charity-Event

