Team Ryan Gosling oder Chris Evans? Stars verraten Liebling

Hollywood in Berlin! Gestern fand in der Hauptstadt die Deutschlandpremiere für den neuen Action-Thriller "The Gray Man" statt. Auch der Cast, der aus absoluten A-Promis besteht, lief über den roten Teppich vor dem Zoopalast. Besonders aufgeregt waren die Fans wegen Ryan Gosling (41) und Chris Evans (41). Aber wer von beiden ist eigentlich beliebter? Promiflash hat bei den deutschen Stars vor Ort nachgehakt: Sind sie eher Team Ryan oder Team Chris?

Entertainer Riccardo Simonetti (29) gab im Interview direkt zu, dass er schon "richtig aufgeregt" sei, die beiden Superstars zu treffen. Aber welcher Hottie hat ihn nervöser gemacht? "Ich hab auch schon meine Instagram-Follower gefragt, ob sie eher Team Ryan oder Team Chris sind. Ich bin ja ein kleines bisschen mehr Team Chris und dann mal gucken, ob das nach dem Treffen auch noch so sein wird?", witzelte der Influencer. Aber warum gerade Chris? "Ich finde, der hat so viel Humor, der postet auf Instagram lustige Dinge", schwärmte der LGBTQI-Aktivist.

Auch GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (33) ging auf dem Red Carpet mächtig die Pumpe! "Wenn heute Ryan Gosling kommt, dann würde ich lügen, wenn ich mich nicht freuen würde. Ich habe sogar meinen Mädels geschrieben, dass ich ihn heute sehe", beteuerte die Schauspielerin. Also würde sie Ryan Chris vorziehen? "Da kann man ja eh nicht verlieren, egal wen man wählt. Aber ich bin eher Team Ryan", verriet die Frau von Tom Beck (44). Gerda Lewis (29) fiel es ein bisschen schwer, sich zwischen den beiden Womanizern zu entscheiden: "Ich würde sagen, früher war Ryan Gosling schon mein Traummann. Aber jetzt aktuell finde ich Chris Evans irgendwie schon ein bisschen attraktiver. Ich finde aber beide sehr hübsch", betonte die Influencerin.

Als Ex-Bachelorette ist Gerda zwar in ganz Deutschland bekannt – dennoch war es ein großes Ding für sie, die A-Promis hautnah auf dem roten Teppich zu sehen: "Ich bin sehr aufgeregt. Ich wollte auch eigentlich gar nicht über den roten Teppich gehen, weil ich mir dann denke: 'Ach, die kennen mich hier wahrscheinlich eh nicht. Die wollen mich eh nicht sehen'", offenbarte die Beauty. "Also, obwohl ich selbstbewusst bin, zittere ich dann schon – und denke mir: 'Hm, hoffentlich macht irgendeiner ein Foto.'"

Getty Images Riccardo Simonetti bei der "The Gray Man"-Premiere in Berlin

Getty Images Chryssanthi Kavazi bei der "The Gray Man"-Premiere in Berlin

Getty Images Gerda Lewis und Nele Wüstenberg bei der "The Gray Man"-Premiere in Berlin

Getty Images Ana de Armas, Ryan Gosling, Regé-Jean Page und Chris Evans bei der "The Gray Man"-Premiere in Berlin

