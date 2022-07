"Teen Mom"-Star Kailyn Lowry hatte mal was mit einem Knasti

Kailyn Lowry (30) packt über eine alte Romanze aus! Für die einstige Teen Mom-Protagonistin könnte es aktuell nicht besser laufen. Sie liebt es, gemeinsam mit ihren vier Kindern Isaac Elliot, Lincoln Marshall, Lux Russell und Creed Romello ihren Alltag zu beschreiten. Und auch in Sachen Liebe schwebt sie bereits seit einigen Monaten wieder auf Wolke sieben. In einem Interview plauderte sie nun jedoch von einer ganz besonderen alten Liebschaft: Kaitlyn hatte sich in einen Gefängnisinsassen verguckt!

Im Rahmen ihres Podcasts erhielt Kailyn eine Nachricht, in der eine ihrer Zuhörerinnen von ihrer Beziehung zu einem Straftäter berichtete. Das verleitete offenbar auch die Reality-Bekanntheit dazu, über ihre Erfahrungen mit einem Häftling zu sprechen. "Mein Verbrecher hat bis heute mein Herz. [...] Er ist kein schlechter Mensch. Ich denke sogar, dass er eine zu hohe Strafe für sein Verbrechen bekommen hat", schwärmte sie in einer "Baby Mamas No Drama"-Folge von dem unbekannten Mann, der zu über zehn Jahren Haft verurteilt wurde.

Letztendlich hat die Romanze der beiden nicht gehalten – immerhin habe Kailyn keine funktionierende Zukunft für das Pärchen gesehen. "Wenn du rauskommst, musst du dich erst einmal wieder an die Gesellschaft gewöhnen und ich denke nicht, dass ich dich davon ablenken sollte", hatte sie dem Inhaftierten erklärt. Trotzdem würde sie auf seinen Anruf warten, sobald er seine Strafe abgesessen hat.

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Söhnen

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, TV-Star

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry im Mai 2018

