Boob-Show! Heidi Klum zeigt im Netz mal wieder fast alles

Dass sich Heidi Klum (49) im Netz gerne einmal von ihrer sexy Seite zeigt, ist längst kein Geheimnis mehr! Immerhin teilt die Germany's next Topmodel-Chefjurorin nur allzu gerne Bikinifotos und Co. – und auch vor Oben-ohne-Bildern macht die Frau von Tom Kaulitz (32) keinen Halt. Jetzt heizte das einstige Victoria's Secret-Model seinen Fans erneut ordentlich ein: Heidi postete ein neues Foto, auf dem sie beinahe nackt für die Kamera posiert!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Heidi nun den neuen Schnappschuss, auf dem sie ihren Körper beinahe unbekleidet zur Schau stellt: Auf dem Foto posiert die Blondine vor einer geöffneten Terrassentür – und dabei trägt sie nur ein knappes pinkfarbenes Bikinihöschen. Ihre Brüste verdeckt sie lediglich mit ihren welligen Haaren. "Junge, es ist heiß", betitelte die 49-Jährige ihren Netzbeitrag kurz und knapp.

Aber was halten eigentlich Heidis Kinder von diesen freizügigen Postings? Im Interview mit People deutete die "Chai Tea With Heidi"-Interpretin schon Ende 2020 an, dass ihre Kids von den heißen Fotos nicht unbedingt begeistert sind. "Manchmal stupsen sie mich an und sagen: 'Mama, ist das dein Ernst?'", hatte die GNTM-Chefin nämlich damals berichtet.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum im Mai 2022 in Las Vegas

Getty Images Heidi Klum und ihre Tochter Leni, 2021

