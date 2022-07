Nach Kannibalismus-Skandal: Armie Hammer wieder aufgetaucht

Armie Hammer (35) ist aus der Versenkung aufgetaucht. Im vergangenen Jahr wurden schwere Vorwürfe gegen den "Call Me By Your Name"-Star wegen sexuellen Missbrauchs und angeblicher Kannibalismusfantasien laut. Infolgedessen verschwand der zweifache Vater damals von der Bildfläche und begab sich in Therapie, um sich behandeln zu lassen. Vor wenigen Wochen kamen dann Gerüchte auf, dass der Schauspieler als Concierge in einem Ferien-Resort arbeitet, die er jedoch abstritt. Nun wurde Armie seit längerer Zeit mal wieder mit seiner Familie gesichtet.

Am vergangenen Montag wurde der Blondschopf von einigen Paparazzi vor einem Restaurant in Venice gesehen und fotografiert. Auf Bildern, die Paige Six vorliegen, trägt Armie eine hochgekrempelte graue Hose, ein blaues Shirt mit Aufdruck und Flip-Flops. Es ist das erste Mal, dass der 35-Jährige seit den Vorwürfen gegen ihn wieder auf US-amerikanischem Boden gesehen wurde – denn der Darsteller war nach dem Skandal zunächst auf die Cayman-Inseln gezogen. Seit einigen Wochen soll er in Kalifornien jedoch nun etwas Zeit mit seiner Ex-Frau Elizabeth Chambers (39) und den gemeinsamen Kindern verbringen.

Es heißt, dass die Familie dort aktuell im Haus von Robert Downey Junior (57) wohnt. Bereits vergangene Woche hatte Vanity Fair berichtet, dass der Marvel-Superheld seinen in Ungnade gefallenen Schauspielkollegen sowohl mental als auch finanziell unterstützen soll. Sogar die Rechnung für die Rehaklinik im vergangenen Jahr soll der 57-Jährige für Armie übernommen haben. Zu den Gerüchten hat sich jedoch bisher keiner der beiden Hollywood-Stars zu Wort gemeldet.

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Instagram / armiehammer Armie Hammer mit seiner Familie

Getty Images Armie Hammer in Hollywood, 2018

