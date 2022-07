So geht es Eva Benetatous Sohn nach der Gehirnerschütterung

Sie kann wieder aufatmen. Eva Benetatou" (30) hatte vor wenigen Tagen einen Schock zu verdauen, denn ihr Sohn George musste in die Notaufnahme. Der Grund: Der Kleine ist ausgerutscht und auf den Kopf gefallen, weshalb man im Krankenhaus dann eine Gehirnerschütterung bei dem Jungen feststellte. Nun gab die TV-Bekanntheit ein Update zu dem Gesundheitszustand ihres Sprösslings: Evas Sohn geht es mittlerweile wieder besser!

Die Influencerin wirkte ziemlich erleichtert, als sie in ihrer Instagram-Story auf George zu sprechen kam. Zurecht, denn der Schock ist abgeklungen und alles ist wohl wieder beim Alten, wie Eva verriet: "Uns geht es wieder besser. Der Kleine ist Gott sei Dank wieder auf den Beinen, spielt wieder und lacht und will einfach die Welt wieder entdecken." Daraufhin ließ sie das Ganze nochmal Revue passieren und erklärte, was das für ein großer Panikmoment für sie gewesen war, als der Kleine 20 Minuten nach dem Sturz erbrochen und sich eine riesige Prellung auf seinem Wangenknochen gebildet hatte. "Der Mama tut es immer doppelt so weh, glaube ich", sagte die Ex von Chris Broy (33).

Könnte sich die TV-Bekanntheit nach diesen Strapazen noch ein weiteres Kind vorstellen? Eva will noch weiteren Nachwuchs haben, allerdings müssen dafür einige Voraussetzungen erfüllt sein, wie sie erklärte: "Dafür möchte ich aber auch den entsprechenden Partner haben, der mit mir dieses Glück von Herzen und für die Zukunft teilen möchte."

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George im Juni 2023

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im Juli 2022

