Neues Porträt: Wem sieht Prinz George eigentlich ähnlicher?

Die Verwandtschaft mit seinen Eltern ist unverkennbar! Zu seinem neunten Geburtstag teilten Herzogin Kate (40) und Prinz William (40) ein neues Porträtbild von Prinz George (9). Auf diesem grinst der royale Spross vergnügt in die Kamera. Doch wem sieht der Dritte in der Thronfolge eigentlich ähnlicher? Im Netz sind sich die Fans darüber einig, ob George eher nach Mama Kate oder nach Papa William kommt!

Unter dem aktuellen Instagram-Beitrag der Cambridges tummeln sich etliche Kommentare – und das allgemeine Meinungsbild ist dabei eindeutig: Die Follower sind nämlich beinahe geschlossen der Auffassung, dass der Neunjährige seinem Vater mega-ähnlich sieht. "Wow, ein Abbild von William", "Er sieht aus wie sein Vater" oder "Für mich sieht er genauso aus wie William", lauten nur drei von vielen Kommentaren.

Doch nicht nur äußerlich scheint George ganz nach seinem Vater zu kommen – auch sonst hat er sehr viel mit ihm gemeinsam! So wird der Neunjährige nämlich wie sein Vater auch einmal König von Großbritannien. Davon erfahren hat der royale Nachwuchs wohl schon vor zwei Jahren. "Es müsste rund um seinen siebten Geburtstag im Sommer 2020 passiert sein, als seine Eltern mehr ins Detail über das zukünftige Leben und die royalen Aufgaben und Pflichten des Prinzen gegangen sind", verriet der Autor Robert Lacey in seinem Buch "Battle of Brothers".

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William mit seinen Kindern Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern auf dem roten Teppich, 2020

