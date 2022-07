Vanessa zeigt heiße Kehrseite: Das engeht nun Raúl Richter

Ob Raúl Richter (35) sich wohl ärgert? Im Juni gab Vanessa Schmitt bekannt, dass ihre Beziehung zu dem ehemaligen GZSZ-Star nach drei Jahren gescheitert ist. Schon wenige Tage zuvor deutete die Bloggerin das Liebes-Aus mit kryptischen Posts an. Nach dem Bekanntwerden der Trennung teilt die Blondine jetzt vermehrt heiße Schnappschüsse von sich auf ihrem Social-Media-Account. Möchte Vanessa ihrem Ex damit etwa zeigen, was er verpasst?

Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige Miss Tuning nun zwei sexy Aufnahmen von sich. In einem roten Badeanzug posiert das Model auf einem Steg, umgeben von Schilf und präsentiert ihren durchtrainierten Körper. Während sie auf dem ersten Schnappschuss ihre Kehrseite zur Schau stellt, zeigt sich die Blondine auf dem zweiten Bild von vorne. Ihre Fans sind begeistert!

Seit der Trennung von Raúl durchlebt die Schönheit eine Achterbahn der Gefühle. In ihrer Instagram-Story versicherte Vanessa ihren Fans jedoch: "Es wird von Tag zu Tag besser." Bereit für eine neue Liebe sei sie aber noch nicht. "Aktuell habe ich noch kein Bedürfnis danach und suche nicht verzweifelt etwas Neues", berichtete die Influencerin.

Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt, Influencerin

Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt im Juli, 2022

Action Press / Simona Chioccia / ipa-agency.net Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den About You Awards in Mailand, 2022

