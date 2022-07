Wegen Handbruch: Hilaria Baldwin schenkt Alec neuen Ehering

Was für eine süße Geste! Hilaria (38) und Alec Baldwin (64) gehen schon seit über einem Jahrzehnt gemeinsam durchs Leben. 2012 läuteten bei dem Paar dann auch die Hochzeitsglocken. Eine Dekade und jetzt bald sieben Kinder später ist das Duo immer noch voller Liebe und Zuneigung. Kein Wunder, dass die Beauty ihrem Mann zum zehnten Hochzeitstag ein besonderes Präsent gemacht hat: Hilaria hat Alec einen neuen Ehering geschenkt!

Das gab sie ihren Fans nun via Instagram preis. "Wollt ihr wissen, was ich Alec zu unserem Jahrestag geschenkt habe? Einen weiteren Ehering", verriet sie in ihrer Story und erklärte: "Er hat sich die Hand gebrochen, als er letztes Jahr von einem Boot gefallen ist. [...] Es stört ihn, dass sein Ring nur noch an die rechte Hand passt." Die 38-Jährige habe also nicht lange überlegen müssen. Das neue Schmuckstück soll sogar einen kleinen Diamanten haben.

Bereits Anfang Juli hatte das Paar seinen zehnten Hochzeitstag gefeiert. Zu einem niedlichen Foto hatte Hilaria ihrem Mann ein paar liebevolle Worte gewidmet. "Zehn Jahre mit so vielen Babys, voller Lachen, Tränen, Frustration, Durchbrüchen, Leidenschaft, Angst und Freude", schrieb die Yoga-Lehrerin.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kindern

Getty Images Hilaria Baldwin, Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin

