Karriere und Beziehung: So machen es Kim Kardashian und Pete

Für ihre Liebe machen die beiden alles. Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) schweben auf Wolke sieben. Das Paar turtelt, was das Zeug hält. Erst letzte Woche teilte der Keeping up with the Kardashians-Star einige süße Schnappschüsse mit seinem Liebsten. Dabei führen die beiden derzeit sogar eine Fernbeziehung, weil der Comedian in Australien dreht. Trotzdem läuft es bei ihnen unfassbar gut. Damit das funktioniert, haben Kim und Pete einen genauen Plan.

"Die Beziehung von Kim und Pete läuft besser denn je und sie sind sich näher und verliebter als je zuvor", verriet eine Quelle gegenüber ET Online. "Sie sind beide extrem beschäftigt mit der Arbeit, aber sie bemühen sich ständig darum, dass sie sich relativ regelmäßig sehen und Zeit miteinander verbringen, auch wenn das bedeutet, dass sie tausende von Meilen fliegen, um zusammen zu sein."

Die beiden sollen laut dem Insider alles dafür tun, um ihr "berufliches und privates Leben miteinander in Einklang zu bringen." Besonders Kim sei dabei sehr bemüht um ihren Liebsten: "Kim unterstützt Pete, indem sie sich um ihn kümmert, nach ihm sieht und ihm SMS schickt und ihn anruft, wenn sie getrennt sind", plauderte die Quelle weiter aus. "Sie hat ihre eigene Art und Weise, ihm das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein, und sie macht ihre Anwesenheit in seinem Leben auf jeden Fall bemerkbar. Die beiden haben eine wahnsinnige Chemie und können kaum die Hände voneinander lassen, wenn sie zusammen sind."

Kim Kardashian und Pete Davidson, Juli 2022

Kim Kardashian und Pete Davidson

Kim Kardashian und Pete Davidson im Juli 2022

