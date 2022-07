So toll fand Ryan Gosling die Zusammenarbeit mit Chris Evans

Ryan Gosling (41) schwärmt von seinem Kollegen! Der Schauspieler stand in seiner langen Karriere schon mit dem ein oder anderen Hollywood-Star vor der Kamera. In seinen neuen Film "The Gray Man" trifft er jetzt auf Chris Evans (41) – und gerät in seiner Rolle als CIA-Agent in einen großen Kampf mit dem Marvel-Darsteller! Im Promiflash-Interview verriet Ryan jetzt, wie viel Spaß ihm die Arbeit mit Chris gemacht hat.

"Chris hatte so viel Spaß daran, diese Figur zu spielen", lobte der Filmstar seinen Spielpartner im Promiflash-Interview bei der Premiere zu dem Film. Er habe als sein Kontrahent einfach einen tollen Job gemacht – und die Zusammenarbeit der beiden deshalb zu etwas ganz Besonderem gemacht. "Es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten und gegen ihn zu kämpfen", schwärmte Ryan von den Dreharbeiten.

Dennoch sei die Arbeit am Set eine Herausforderung für ihn gewesen. Das lag vor allem an den vielen und anstrengenden Actionszenen, die der Streifen beinhaltet. "Ich denke, in den meisten Filmen gibt es nur etwa die Hälfte solcher Actionszenen und das war eine Menge", erklärte Ryan gegenüber Promiflash. Ab dem 22. Juli kann man Chris und ihn in "The Gray Man" dann auf Netflix in Aktion erleben.

Getty Images Ryan Gosling, Ana de Armas und Chris Evans bei der Premiere von "The Gray Man"

Getty Images Ryan Gosling bei der "The Gray Man"-Premiere im Juli 2022

Getty Images Chris Evans, Juli 2022 in Hollywood

