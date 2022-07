Kurz und knapp: So lautet der Name von Christin Kaebers Sohn

Sie verriet ein weiteres Detail! Christin Kaeber (33) teilte Anfang des Jahres ihren Fans mit, dass sie weiteren Nachwuchs erwartet. Für die Influencerin und ihren Partner Leons ist es das zweite Kind. Am 22. Juli war es schließlich so weit: Töchterchen Nia konnte ihr Brüderchen begrüßen! Seitdem genießt sie ihr Leben als frischgebackene Mama und teilte jetzt unter anderem den Namen ihres Babys mit!

Auf Instagram teilte Christin einen niedlichen Schnappschuss von ihrem Neugeborenen. Unter dem Foto erfreute sie ihre Follower mit einer besonderen Information: Lev lautet der Name ihres Sohnes. Stolze 3480 Gramm wiegt der Kleine und ist 50 Zentimeter groß. "Wir könnten nicht glücklicher sein", fügte sie noch hinzu.

Christin hielt während der Schwangerschaft ihre Fans stets auf dem Laufenden. So verriet sie in ihrer Story, dass ihre zweijährige Tochter den Kleinen kennengelernt hat. "Es ist so verrückt, welche besonderen Momente die letzten Tage mit sich gebracht haben", erzählte sie.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, ihr Freund Leons und ihre Tochter Nia

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber Sohn

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Sohn Lev im Juli 2022

