Amira Pocher sauer: Ihr Mann wirft ihr Faulheit im Job vor!

Das hört Amira Pocher (29) nicht gerne! Seit 2019 ist die TV-Moderatorin mit Oliver Pocher (44) verheiratet. Zusammen sind die beiden stolze Eltern von zwei Söhnen. Sowohl im Netz als auch im TV necken sich die Eheleute gerne mal. Beispielsweise hält die ehemalige Let's Dance-Kandidatin ihren Gatten für einen ziemlichen Sportmuffel. Nun setzte Oli zur Gegenwehr an und erklärte: Im Job sei Amira zu faul!

In ihrem Podcast "Die Pochers" eckten die Eheleute bei diesem Punkt ganz schön an. Der Komiker erklärte, dass er seine Liebste gerne öfter in Comedy-Formaten im TV sehen möchte. "Da könntest du ohne Probleme aus der Hüfte heraus mitmachen. Du müsstest dich nur trauen und das einfach machen. Du bist aber zu faul", erklärte Oliver. Damit war Amira überhaupt nicht einverstanden: "Unterstelle mir nicht, dass ich faul bin! Ich habe einfach gar keinen Bock. Es interessiert mich nicht."

Seine Aussage wollte der Comedian aber auf keinen Fall zurücknehmen. Deswegen stellte Amira ihr mangelndes Interesse an weiteren TV-Auftritten im Comedy-Bereich richtig: "Mir fehlt dafür nicht der Wille, sondern das Interesse, weil es gar nicht mein Job ist."

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Amira und Olli Pocher in einer Pause bei "Let's Dance"

