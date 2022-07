Mick Jagger feiert 79. Geburtstag mit deutscher Blaskapelle

Mick Jagger (79) genoss seinen Geburtstag. Derzeit ist der erfolgreiche Musiker mit seinen Rolling Stones auf großer Europatournee unterwegs. Dabei spielt die Band auch einige Konzerte in Deutschland. Im Rahmen dessen geben sie am Donnerstag auch ein Konzert in Gelsenkirchen. Doch zuvor feierte der Sänger im einige Kilometer entfernten Düsseldorf noch seinen 79. Geburtstag. An seinem Ehrentag hörte Mick jedoch offenbar lieber Blas- als Rockmusik.

Auf seinem Instagram-Profil teilte er ein Foto, auf dem er lächelnd mit einer Blaskapelle zusammensitzt. "Danke für all eure Geburtstagswünsche. Ich hatte einen tollen Tag hier in Düsseldorf", bedankte sich Mick unter dem Beitrag. Sein Sohn Lucas kommentierte unter dem Post: "Eine sehr überraschende Nacht." Zudem teilte der 23-Jährige auch noch ein Bild, auf dem er und Micks Partnerin Melanie Hamrick (35) sich zu ihm und der Gruppe gesellten. Wie in der Story auf Melanies Profil zu sehen ist, spielte die Gruppe für ihn und seine Familie traditionelle bayrische Volksmusik und tanzte auch passend dazu.

Aber das war nicht Micks erste Begegnung mit der süddeutschen Kultur. Anfang Juni besuchte er vor dem Konzert der Rolling Stones in München den Englischen Garten, wo er sich ein Bier gegönnt hatte. Das Bier hat ihn scheinbar so begeistert, dass er den gut 70.000 Besuchern des Konzerts hinterher sogar stolz davon berichtete.

Instagram / lucasjagger Lucas und Mick Jagger mit Melanie Hamrick im Juli 2022

Getty Images Melanie Hamrick, Freundin von Mick Jagger

Instagram / mickjagger Mick Jagger im Juni 2022

