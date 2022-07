Seltener Einblick: Ryan Gosling schwärmt vom Vaterdasein!

Ryan Gosling (41) ist ein stolzer Vater! Spätestens seit seiner Rolle in "Wie ein einziger Tag" bringt der Hottie Millionen von Frauenherzen zum Schmelzen. Seit einigen Tagen kann man ihn an der Seite von Ana de Armas (34) in der Netflix-Produktion "The Gray Man" bestaunen. Auch privat läuft bei ihm alles wie am Schnürchen. Seit 2011 ist der Schauspieler mit Eva Mendes (48) liiert. Zusammen haben sie zwei Töchter – und Ryan liebt es, ihr Papa zu sein!

2014 erblickte Tochter Esmeralda das Licht der Welt – zwei Jahre später kam Nesthäkchen Amada in die Familie. Für sie legte Ryan sogar eine schauspielerische Pause ein. "Ich hatte keine Lust, diese wichtigen Jahre ihrer Kindheit zu verpassen. Ich liebe es einfach, mit meinen Kindern abzuhängen", schwärmte der 41-Jährige im Interview mit Bunte. Für ihn kommt seine Familie an allererster Stelle. "Vater zu werden ist das Wunderbarste, was ich je erlebt habe", erklärte der "La La Land"-Star stolz.

In seiner Rolle in dem Action-Spektakel "The Gray Man" ging Ryan aber voll auf und hatte abseits seines Alltages als zweifacher Papa eine Menge Spaß – vor allem mit Marvel-Hottie Chris Evans (41), wie er Promiflash begeistert berichtete: "Es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten und gegen ihn zu kämpfen."

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

Getty Images Ryan Gosling im Februar 2017

Getty Images Ryan Gosling, Ana de Armas und Chris Evans auf der "The Gray Man"-Premiere im Juli 2022

