"Wahnsinn!": Christin Kaeber zeigt ihren After-Baby-Bauch

Bei Christin Kaeber (33) purzeln die Babypfunde in Höchstgeschwindigkeit! Die Influencerin und ihr Partner Leons haben am Freitag ihr zweites Baby bekommen: Der Kleine hört auf den süßen Namen Lev. Inzwischen durfte Christin ihren Sonnenschein auch schon mit nach Hause nehmen, wo er seine große Schwester Nia bereits kennengelernt hat. Nun gab die frischgebackene zweifache Mutter ein erstes Update zu ihrem After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story zeigte die Brünette ihren Bauch nur wenige Tage nach der Geburt. "Ich habe gerade mal an mir runter geschaut. Mal abgesehen davon, dass hier alles richtig wabbelig ist und sich auch komisch anfühlt, aber im Vergleich zu gestern ist der Bauch noch mal so viel schlanker", zeigte sich Christin begeistert und fasste zusammen: "Wie krass ist bitte der Körper einer Frau?"

Auch über ihren Sohnemann plauderte die Beauty bereits ein paar Details aus. So sei er ganze sechs Zentimeter kleiner als geschätzt. "Bei Leons' und meiner Größe hätte ich nie erwartet, einen so kleinen Jungen zu bekommen. 99 Prozent seiner Babykleidung ist ihm einfach viel zu groß", staunte Christin.

Instagram / christinkaeber "Survivor"-Teilnehmerin, Christin Kaeber

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Sohn Lev im Juli 2022

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im Mai 2022 in Cannes

