"Meine kleine Lady": So groß ist True Thompson geworden!

True Thompson (4) ist inzwischen schon eine echte kleine Dame! Im April 2018 wurde Khloé Kardashian (38) zum ersten Mal Mama. Auch wenn die Beziehung zum Vater ihrer Tochter Tristan Thompson (31) nicht hielt, kümmert sich das Duo immer noch gleichermaßen um ihre gemeinsame Tochter. Im Netz veröffentlicht die Unternehmerin auch immer wieder süße Aufnahmen ihres Nachwuchses. Nun erfreute Khloé ihre Follower mit neuen Fotos, auf denen True schon unglaublich erwachsen aussieht.

Auf Instagram postete die 38-Jährige zwei neue Schnappschüsse ihres kleinen Schatzes. Während True auf dem ersten Foto noch ungläubig in die Kamera blickt, posiert sie auf der zweiten Aufnahme fröhlich. Augenscheinlich befand sich die kleine Familie gerade auf dem Rückflug von ihrem Urlaub auf den Turks- und Caicosinseln, als die Fotos aufgenommen wurden. "Meine kleine Lady", kommentierte Khloé die Bilderreihe schlicht.

Auch bei den Fans kamen die neuen Einblicke in den Alltag des Mama-Tochter-Duos bestens an. So schrieb beispielsweise Kylie Jenner (24) unter den Post: "Süßer Fratz". Viele Abonnenten können zudem gar nicht fassen, wie groß die Vierjährige mittlerweile geworden ist. "So hübsch", "Sie ist wirklich eine kleine Dame" oder "Oh mein Gott Khloé, sie ist schon so verdammt groß geworden", lauteten nur einige Nachrichten unter der Bilderreihe.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Tochter True Thompson im Juni 2022

Instagram / khloekardashian True Thompson im Juli 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Tochter True im Juli 2022

