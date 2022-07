Sexy am Strand: Model Leni Klum begeistert ihre Fans im Netz

Leni Klum (18) ist in Selfie-Laune. Die Tochter der Germany's next Topmodel-Jurorin Heidi Klum (49) gibt ihren Fans im Netz regelmäßig Einblicke in ihr Leben als junges Model. Außerdem begeistert sie ihre Community immer mal wieder mit sexy Bikini-Fotos. Erst am vergangenen Wochenende teilte sie einen Schnappschuss, auf dem sie ihr von der Sonne verbranntes Dekolleté zeigte. Nun legte Leni mit heißen Selfies vom Strand nach.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie eine Reihe Fotos von sich mit ihrer Freundin Ayva Magna. Am Strand sitzend posieren die beiden für einige Schnappschüsse. Leni hat sich für ein ärmelloses weißes Kleid entschieden, in dem ihr Sonnenbrand noch deutlich zu sehen ist. Dazu trägt die 18-Jährige Make-up, das ihre strahlend blauen Augen zur Geltung bringt. Außerdem verzieht sie ihr Gesicht zu verspielten Grimassen. Ihrem sexy Blick tut das jedoch keinen Abbruch. Den Beitrag kommentierte sie ganz simpel mit: "mehr Selfies".

Bei ihren Followern kommen die Aufnahmen super an. "Wunderschöne Frauen", kommentierte ein User Lenis Beitrag, während ein anderer findet: "Deine Augen sind unglaublich schön". Zahlreiche Fans kommentierten die Fotoreihe einfach mit Flammen-, Herz- und Herzchenaugen-Emojis.

Getty Images Heidi Klum und ihre Tochter Leni, 2021

Instagram / leniklum Leni Klum und Ayva Magna im Juli 2022

Instagram / leniklum Leni Klum im Juli 2022

