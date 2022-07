Diese Bachelorette-Boys sahnten die meisten Follower ab!

Zwar ging am Ende nur ein Bachelorette-Kandidat mit Sharon Battiste (30) nach Hause – aber dafür staubten die anderen auch ein bisschen Fame ab! Vergangenen Donnerstag lief das große Finale rund um die schöne Schauspielerin im TV. Ihre letzte Rose ging schließlich an den Floristen Jan, während sie ihrem zweiten Favoriten Lukas weinend eine Abfuhr erteilte. Die gesamte Staffel war ein großer Erfolg und kam super an. Das zeichnet sich auch an den wachsenden Instagram-Abonnements der Bachelorette-Boys ab: Sie sind die größten Follower-Abräumer der Staffel...

Promiflash hat mal die Instagram-Accounts der Rosenjäger unter die Lupe genommen – und dabei festgestellt: Jan hat nicht nur Sharons Herz, sondern auch die meisten Abonnenten gewonnen! Nach anfänglichen 13.600 ist er um 51.800 auf stolze 65.400 geklettert. Lukas hat auch hier den zweiten Platz gemacht: Er ergatterte rund 41.200 Follower mehr und liegt jetzt bei 43.400. Platz drei belegt der hübsche Polizist Hannes (23) mit einem Plus von 13.500 Fans. Tim J. (24) hat ebenfalls stolze 11.900 Follower ergattert. Bei Dominik waren es immerhin 10.300.

Viele Kritiker zweifeln inzwischen, dass es den Kandidaten von "Die Bachelorette" und Co. überhaupt noch um die Liebe geht – sondern viel mehr darum, Influencer zu werden. Auch Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) betonte im Promiflash-Interview: "Jeder Kandidat dort möchte in die Öffentlichkeit, möchte auf Social Media Reichweite aufbauen und möchte berufliche Optionen für die Zukunft dadurch bekommen, durch den Bekanntheitsgrad." Weiter erklärte der Club-Teilhaber: "Ich glaube, dass bei den 22 Kandidaten im Nachhinein das Berufliche und das Bekanntwerden mehr im Fokus steht, als sich zu verlieben."

RTL Jan Hoffmann und Sharon Battiste beim Bachelorette-Wiedersehen 2022

RTL Lukas Baltruschat und Sharon Battiste

Die Bachelorette, RTL Hannes Münzer und Sharon Battiste bei "Die Bachelorette"

