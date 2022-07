Jason Momoa deutet an: Kehrt Ben Affleck als Batman zurück?

Wird Ben Affleck (49) bald etwa wieder als Batman zu sehen sein? Rund zwei Jahre lang verkörperte der dreifache Vater den dunklen Rächer von Gotham City in mehreren Comic-Verfilmungen. Zuletzt war er in Zack Synders (56) "Justice League" zu sehen. Doch 2018 endete seine Reise dann und er hängte das Fledermauskostüm an den Nagel. Nun deutete Jason Momoa (42) jedoch an, dass Ben als Batman zurückkehren wird.

Anlass für diese Spekulationen geben zwei Aufnahmen, die der Aquaman-Darsteller auf Instagram teilte. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie der 42-Jährige und Ben miteinander kuscheln und herumalbern. "Bruce und Arthur sind wiedervereint", schrieb der gebürtige Hawaiianer zu den Fotos. Zudem teilte er ein kurzes Video, in dem das Duo offenbar während einer Warner-Brothers-Studio-Tour am "Aquaman 2"-Set erwischt wurde. "Es war ja kein Geheimnis mehr, oder? [...] Naja wir haben es zumindest versucht, geheim zu halten", hörten die Fans Jason in dem Clip scherzen. Damit scheint wohl bestätigt zu sein, dass Ben als Batman in der "Aquaman"-Fortsetzung einen Gastauftritt bekommt.

Für den Ehemann von Jennifer Lopez (53) wird es wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er als Bruce Wayne auf der großen Leinwand zu sehen ist. Denn im vergangenen Jahr wurde bereits verkündet, dass Ben für Ezra Millers (29) Solo-Film "The Flash" noch einmal zu seiner Batman-Rolle zurückkehren wird. Auch ein zweiter Teil von "Justice League" steht noch in den Sternen, auch wenn die Chancen hier eher schlecht stehen.

SIPA PRESS Ben Affleck als Batman in "Justice League"

Getty Images Jason Momoa und Ben Affleck bei der "Justice League"-Premiere im November 2017

Instagram / prideofgypsies Ben Affleck und Jason Momoa, "Justice League"-Darsteller

