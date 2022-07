Selten: Beyoncé teilt süßes Bild mit ihren drei Kindern!

Niedlicher Einblick in Beyoncés (40) Familienleben. Seit 2008 ist die Sängerin mit dem US-Rapper Jay-Z (52) verheiratet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat sie ihre Tochter Blue Ivy (10) sowie die Zwillinge Rumi (5) und Sir (5). Besonders von den Zwillingen gibt es im Netz bis auf seltene Ausnahmen kaum Bilder. Doch jetzt gab die "Run the World (Girls)"-Interpretin einen süßen Einblick in ihr Privatleben. Dafür teilte Beyoncé einen Schnappschuss von sich mit ihren Kids.

Das Bild veröffentlichte sie dabei aber nicht auf Social Media, sondern auf ihrer Webseite beyonce.com. Auf dem Foto liegt die 40-Jährige im Bett neben ihren drei Kindern. Während ihre Kids an ihre Mama gekuschelt friedlich schlafen, guckt Beyoncé direkt in die Kamera. Mit dem Beitrag bedankte sich die Musikerin bei ihrem Mann, den gemeinsamen Sprösslingen und weiteren Mitgliedern ihrer Familie dafür, dass sie ihr den "Raum, die Kreativität und die Inspiration" gegeben haben, die sie für ihr neues Album gebraucht habe.

Besonders vor dem Hintergrund, dass sie ihre Twins normalerweise weitestgehend aus dem Rampenlicht raushält, ist der Post etwas ganz Spezielles. Denn schon 2018 erklärte ein Insider gegenüber HollywoodLife: "Beyoncé ist sehr geheimniskrämerisch, was ihre Babys betrifft, sie redet nicht viel über sie, sie dürfen nicht viel an die Öffentlichkeit."

Getty Images Beyoncé and Jay-Z 2015 in New York

Instagram / beyonce Beyoncé Knowles mit ihrer Tochter Blue Ivy

Getty Images Blue Ivy Carter und Beyoncé, 2019

