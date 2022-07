Wow! Alessandra Ambrosio präsentiert ihr stählernes Sixpack

Alessandra Ambrosio (41) hat in letzter Zeit wohl wieder besonders viel Sport gemacht! Der einstige Victoria's Secret-Engel ist dafür bekannt, seine Freizeit gerne aktiv zu nutzen. So zeigt die gebürtige Brasilianerin regelmäßig Ausschnitte von ihren anstrengenden Work-out-Sessions im Netz. Eins ist dabei klar: Alessandras harte Arbeit macht sich auf jeden Fall bezahlt, wie man anhand ihres Sixpacks auf neuen Schnappschüssen erkennen kann.

Die 41-Jährige verließ gemeinsam mit ihrer Tochter Anja gerade einen ihrer Pilates-Kurse in Los Angeles, als Paparazzi einige Bilder von den beiden schossen. Ihre weiße, lange Sportleggings krempelte sich die zweifache Mutter vermutlich wegen der hohen Temperaturen und einer schweißtreibenden Sporteinheit bis zu den Knien hoch. Passend dazu trug das Model einen weißen Sport-BH mit gleichfarbigen Sneakers und kombinierte das mit einer dunklen Sonnenbrille und mehreren Halsketten. Doch ihr Sportoutfit ist nicht das einzige, was bei den Aufnahmen auffällt: Während Alessandra die Sportanlage verließ, konnte man einen guten Blick auf ihren durchtrainierten Bauch werfen!

Vor wenigen Wochen befand sich die gebürtige Brasilianerin noch auf Ibiza. Und auch da hinterließ sie einen bleibenden Eindruck: In einem braunen Badeanzug mit Cut-outs posierte Alessandra am Strand und setzte ihren athletischen Körper gekonnt in Szene.

Anzeige

MEGA / 7 Alessandra Ambrosio und ihre Tochter Anja Louise Ambrosio Mazur

Anzeige

MEGA / mcla@broadimage Alessandra Ambrosio, Model

Anzeige

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio im Juli 2022 auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de