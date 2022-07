Meghan inspirierte Alexandra Daddario mit Hochzeitslook

Alexandra Daddario (36) gewährt einen Einblick in ihre Hochzeitsplanung! Im Juni hat die schöne Schauspielerin ihre große Liebe, den Filmproduzenten Andrew Form (53), geheiratet. Die Hochzeit sah spektakulär aus – die gesamte Szenerie wirkte wie aus einem alten Film. Auch die Braut selbst war in ihrem seidenen Faltenkleid von Danielle Frankel eine absolute Erscheinung. Jetzt enthüllte Alexandra: Sie hat sich in puncto "etwas Blaues" für ihre Hochzeit von Herzogin Meghan (40) inspirieren lassen!

"Ich bin besessen von Meghan", offenbarte sie nun im People-Interview. "Sie trug bei ihrer Hochzeit einen Aquamarinring – ich glaube, der stammte von Prinzessin Diana (✝36). Meiner war weniger ausgefallen, aber ich hatte einen großen blauen Aquamarinring, der ihrem nachempfunden war." Meghan trug den quadratischen blauen Klunker damals bei dem privaten Teil ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (37), nach der Zeremonie in der St. George's Chapel von Schloss Windsor. Alexandras Ring sah dem Schmuckstück tatsächlich zum Verwechseln ähnlich.

Abgesehen von dem Ring habe Alex sich aber nicht allzu viele Gedanken um ihr Outfit am Hochzeitstag gemacht. "Ich war noch nie die Art von Mädchen, die ihre Hochzeit schon lange geplant hat und genau weiß, was sie anziehen wird. Ich mag es nicht, solche Dinge zu zerdenken, ich folge einfach meinem Instinkt", erklärte die 36-Jährige. Am Ende habe sie sich einfach in das dritte Brautkleid verliebt, das sie anprobiert hatte.

Instagram / alexandradaddario Alexandra Daddario an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem Hochzeitstag am 19. Mai 2018

Getty Images Andrew Form und Alexandra Daddario

