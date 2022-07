Nachschub: Diese Stars stoßen zur "Unter uns"-Familie dazu!

Bald bekommt die Unter uns-Familie Zuwachs. Seit fast 30 Jahren begeistert die Vorabendsendung regelmäßig das deutsche TV-Publikum. Erst vor wenigen Wochen mussten die Serien-Liebhaber dann allerdings traurige Nachrichten verkraften: Nach 20 Jahren bei der Show legt Claudelle Deckert (48) eine Pause ein. Doch schon im September will die Eva-Wagner-Darstellerin dann wieder vor der Kamera stehen. Bald stoßen zudem noch zwei neue Gesichter zu "Unter uns" dazu.

Wie RTL nun in einem Statement bekannt gab, werden Julius Dombrink und Jess Maura ab Mitte September die Schillerallee aufmischen. So schlüpft der aus Verbotene Liebe bekannte Schauspieler in die Rolle von Theo Wolters, der bisher von Akeem van Flodrop verkörpert wurde. Wie der Sender in der Pressemitteilung bekannt gab, verlässt der Kölner "Unter uns" auf eigenen Wunsch hin. Die Neubesetzung wird dann ab Folge 6952 stattfinden, die am 14. September 2022 ausgestrahlt wird. Zuvor wird der in Kenia geborene Darsteller jedoch bereits in einer kleineren Rolle Anfang August zu sehen sein.

Die dunkelhaarige Beauty wird ab Folge 6960 (Ausstrahlung am 26. September 2022) dann Theos kleine Schwester Paula spielen. Die selbstbewusste junge Frau möchte sich als ausgebildete Mechatronikerin in der Werkstatt von Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich, 38) bewerben. Doch schon bei ihrem ersten Auftritt in der Schillerallee fliegen wortwörtlich die Funken, denn der KFZ-Mechatroniker erleidet einen Stromschlag. Ob sich Paula ihren großen Traum erfüllen kann, davon können sich die "Unter uns"-Fans ab Herbst selbst überzeugen.

Anzeige

RTL / Kai Schulz Julius Dombrink, Schauspieler

Anzeige

RTL / Kai Schulz Jess Maura, Schauspielerin

Anzeige

RTL / Kai Schulz Julius Dombrink und Jess Maura, "Unter uns"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de