Bei "Dance Moms": JoJo Siwa litt als Kind unter Haarverlust!

JoJo Siwa (19) plaudert aus dem privaten Nähkästchen! Bekannt wurde sie mit der Show "Dance Moms" – heute unterhält die US-Amerikanerin mehr als 42 Millionen Menschen auf TikTok. Doch anders als in ihren vorherigen Videos, in denen sie unter anderem gegen den Full House-Star Candace Cameron Bure (46) schoss, drehte die Netzbekanntheit jetzt den Spieß um und lüftete ein Geheimnis über sich: Als Kind fielen JoJo die Haare aus!

Auf TikTok zeigte die Tänzerin kahle Stellen an ihrem Kopf, woraufhin mehrere Kinderbilder von ihr bei "Dance Moms" eingeblendet wurden – "Ausschlag auf meinem Kopf, [...] führte dazu, dass ich dort keine Haare mehr habe", schrieb die 19-Jährige in der Caption. Dennoch fragten sich Fans, ob nicht auch ihr damaliger enger Pferdeschwanz den Haarverlust verursachte, was JoJo in einem weiteren Clip widerlegte: Der Grund für den Haarausfall war der Druck ihrer Tanztrainerin Abby Lee Miller! "Als ich klein war, hatte ich schlimmen Ausschlag [...] bei 'Dance Moms', ich habe den ganzen Tag daran gekratzt", stellte JoJo klar.

Heute habe JoJo ein gutes Verhältnis zu ihrer einstigen Tanzlehrerin, wie sie 2020 gegenüber Us Weekly verriet: " Sie ist großartig. [...] es ist wirklich traurig, dass viele Leute nicht mehr mit ihr reden. Es ist einfach schade, weil Abby wirklich ein guter Mensch ist – auch wenn man sie im Fernsehen sieht, wie sie Kinder anschreit [...] Ich wäre nicht so erfolgreich, wenn sie nicht gewesen wäre."

Anzeige

Getty Images JoJo im März 2015

Anzeige

Getty Images Abby Lee Miller im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Abby Lee Miller und der "Dance Moms"-Cast im März 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de