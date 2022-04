JoJo Siwa (18) ist enttäuscht! Am vergangenen Wochenende fanden einmal mehr die Kids' Choice Awards in Santa Monica statt – ein Event, auf dem der kunterbunte Social-Media-Superstar eigentlich stets ein gern gesehener Gast war. Bereits drei Mal hatte sie die begehrte Trophäe in der Vergangenheit überreicht bekommen. Am Sonntag wunderten sich Fans nun aber, dass JoJo bei der Veranstaltung fehlte. Jetzt gab die 18-Jährige eine Erklärung ab!

"Mich haben viele gefragt, warum ich nicht bei den Kids' Choice Awards war. Die Antwort ist sehr einfach: Ich wurde nicht eingeladen. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber ich habe keine Einladung bekommen", erklärte JoJo am Sonntag auf Instagram. Dabei schaute die "Boomerang"-Interpretin ganz schön bedröppelt in die Kamera. Augenscheinlich hat JoJo bis jetzt selbst nicht so ganz verstanden, warum sie nicht an der Verleihung hatte teilnehmen dürfen. Und das, obwohl sie sogar für den Preis in der Kategorie "Liebster Social-Media-Musiker" nominiert war!

In den Kommentaren unter dem Video standen JoJos Fans hinter ihr: "Wow, wie unhöflich", "Deren Verlust, Liebes" oder "Ich werde mich bei Nickelodeon beschweren" waren nur drei der Reaktionen unter dem Beitrag. Am Montag schien der Ärger aber schon wieder vergessen. Fröhlich posierte JoJo mit ihrer neuen Kurzhaarfrisur in ihrem Vorgarten und schrieb zu den Aufnahmen: "Heute ist ein guter Tag, vor allem im Vergleich zu gestern!"

Getty Images Miranda Cosgrove und Rob Gronkowski auf den Kids' Choice Awards 2022

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa, TikTok-Star

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa in ihrem Vorgarten

