Wie süß! Das macht Ennesto Monté mit "Promi-Büßen"-Gage

Ennesto Monté (47) hatte einen genauen Plan, was er mit dem Geld macht. Aktuell stellen sich bei Das große Promi-Büßen elf Prominente den Taten ihrer Vergangenheit. Unter anderem wurden bereits Calvin Kleinen (30), Carina Spack (26) und Elena Miras (30) in der Stunde der Schande mit ihren Schandtaten konfrontiert. Für Ennesto war es noch nicht so weit – dennoch macht der Reality-TV-Star in der Show eine wirklich gute Figur. Jetzt verriet er auch, was er mit seiner Gage gemacht hat.

Ennesto erzählte Promiflash, dass er das gesamte Geld an seine Familie geschickt hat. Das liegt dem Sänger sehr am Herzen: "Meine Familie in Serbien hat große Probleme. Meine Mutter hat bereits ihre zweite Chemotherapie hinter sich, mein Bruder sitzt seit 15 Jahren im Knast und meine Schwester hat es sehr schwer mit vier Kindern", verriet der Reality-TV-Star und fuhr fort: "Ich bin dankbar, dass ich meine Familie durch TV- und Musikauftritte unterstützen kann. Daher habe ich ihnen meine komplette Gage für das Promi-Büßen rübergeschickt."

In Zukunft wird sich seine Familie wohl über noch mehr finanzielle Unterstützung freuen dürfen. Denn der Sänger hat vor einigen Tagen seinen neuen Song "Danke" rausgebracht. "Ich möchte einfach daran erinnern, dass wir trotz schwerer Zeiten immer dankbar sein müssen. Es gibt so vieles, das wir als selbstverständlich ansehen – es aber nicht ist", erzählte er über die Hintergründe des Liedes.

