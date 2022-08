Ennesto Monté verrät: Darum ist sein Bruder im Gefängnis

Ennesto Monté (47) bringt Licht ins Dunkel. Der Ex-Freund von Daniela Büchner (44) plauderte in verschiedenen Reality-Formaten so manch intimes Detail aus. Im Rahmen seiner Das große Promi-Büßen-Teilnahme verriet er vor wenigen Tagen, dass seine Familie in Serbien große Probleme hat: Seine Mutter habe gerade ihre zweite Chemotherapie hinter sich gebracht und sein Bruder sitze seit 15 Jahren hinter Gittern. Doch warum musste der 39-jährige Elvis überhaupt ins Gefängnis?

Gegenüber Bild erzählte Ennesto: "Bislang habe ich das immer mit mir selbst rumgetragen, weil es für mich zu schmerzhaft war." Dennoch wolle er das Thema nun ansprechen, um es auch für sich selbst zu verarbeiten. "Er hat mehrere Raubüberfälle begangen", verriet der 47-Jährige. Sein Bruder sei im Drogenrausch gewesen und habe die Taten gemeinsam mit seinen damaligen Freunden verübt. Elvis habe in der Vergangenheit regelmäßig zu verschiedenen Rauschmitteln gegriffen. Um seine Sucht zu finanzieren, soll er sogar das Auto seines Vaters im Wert von 50.000 Euro verpfändet haben.

Neben der Spende eines Teils seiner "Promi-Büßen"-Gage hatte Ennesto in der Vergangenheit auch gemeinsam mit seiner Familie versucht, Elvis aus seiner Situation zu retten. "Wir haben Grundstücke im Wert von mehreren 100.000 Euro verkauft, um ihm zu helfen, aber es hat nichts genutzt", fasste der gebürtige Serbe zusammen.

Getty Images Ennesto Monté, Reality-TV-Star

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Reality-TV-Star

ActionPress Ennesto Monté bei der ersten PIXX Lounge 2017 in Frankfurt

