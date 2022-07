Im Bikini: Bethenny Frankel (51) zeigt ihre Bauchmuskeln

Bethenny Frankel (51) präsentiert ihren Körper ungefiltert im Netz. Die Unternehmerin wurde einem großen internationalen Publikum durch die Reality-TV-Serie Real Housewives of New York City bekannt. Immer wieder gibt es Gerüchte zum Liebesleben der Autorin, doch nicht nur zu diesem Thema bezieht sie öffentlich Stellung. Im Netz zeigt sie auch deutlich, dass ihr ein positives Bewusstsein für den eigenen Körper ein großes Anliegen geworden ist. Mit ihrem neuen Post zeigt sich Bethenny ein Mal mehr ohne viel Bling-Bling.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 51-Jährige nun Fotos von sich, auf denen sie sich ohne großes Drumherum präsentiert. So bringt Bethenny ihre Figur in schlichter Bademode zur Geltung. Mit nassen Haaren und einem Strohhut posiert sie neben einem rot-weißen Geländewagen in einem einfachen grauen Bikini, durch den auch ihre Bauchmuskeln perfekt in Szene gesetzt werden. Zu ihrem natürlichen Look teilte sie unter anderem den Hashtag #noglamnofilter – zu Deutsch also in etwa: kein Glamour, kein Filter.

Bereits im Juni hatte Bethenny unter einem Bild von sich im Bikini auf Schönheitsdruck aufmerksam gemacht. Damals teilte sie ihrer Community in ihrem Post mit: "Ich habe eine gute Haut, aber auch die hängt an einigen Stellen." Außerdem möge sie es nicht zu trainieren, sondern entscheide sich lieber für "Ausgeglichenheit und Glück" und tue das Beste, was sie könne.

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel im Juli 2022

Getty Images Bethenny Frankel, TV-Star

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel und Paul Bernon im Juli 2021 in Italien

